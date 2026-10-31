Immobilien

Gebäudetyp E: Weniger Extras sollen den Wohnungsbau günstiger machen

Weniger Steckdosen, dünnere Decken und niedrigere Baukosten: Der Gebäudetyp E soll den Wohnungsbau in Deutschland erleichtern. Ein neuer Gesetzentwurf verspricht mehr Freiheit bei der Ausstattung.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
31.10.2026 07:11
Lesezeit: 4 min
Gebäudetyp E: Weniger Extras sollen den Wohnungsbau günstiger machen
Einfacher bauen mit Gebäudetyp E: Die Regierung will Bauhürden senken. (Bild: dpa) Foto: Hauke-Christian Dittrich

Im Folgenden:

  • Wie einfachere Baustandards die Kosten im Wohnungsbau senken sollen.
  • Welche Komfortextras künftig beim Neubau entfallen könnten.
  • Warum Bauunternehmen bislang vor niedrigeren Ausstattungsstandards zurückschrecken.
  • Wo der Verzicht auf höhere Standards seine Grenzen hat.
  • Wann die geplanten Regeln frühestens in Kraft treten könnten.
  • Was sich Mieter von günstigeren Bauvorhaben erhoffen dürfen.

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