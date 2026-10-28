Ex-Diplomat Clyde Kull: Steht eine globale Lebensmittelkrise vor der Tür?

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Clyde Kull kennt die internationale Diplomatie aus jahrzehntelanger eigener Erfahrung. Der ehemalige estnische Botschafter in Deutschland und Frankreich war außerdem bei der NATO, den Vereinten Nationen und der Europäischen Union tätig. In seiner diplomatischen Laufbahn erlebte er die europäische Integration und den Wandel der internationalen Sicherheitsordnung aus unmittelbarer Nähe. Nach seinem Ausscheiden aus dem diplomatischen Dienst arbeitet er als außenpolitischer Berater. Als Gastautor für die Deutschen Wirtschafts Nachrichten beleuchtet er die politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen Europas und die geopolitischen Interessen seiner wichtigsten Akteure.