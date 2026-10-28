Politik

Ex-Diplomat Clyde Kull: Steht eine globale Lebensmittelkrise vor der Tür?

Der Krieg im Nahen Osten, Russlands Aggression gegen die Ukraine, Störungen auf den Energiemärkten und extreme Wetterbedingungen könnten gemeinsam eine neue globale Lebensmittelkrise auslösen. Die Warnsignale sind vorhanden, doch die Krise ist noch nicht unvermeidlich, schreibt der ehemalige Diplomat Clyde Kull.
Autor
avtor
Clyde Kull
28.10.2026 09:23
Lesezeit: 5 min
Ex-Diplomat Clyde Kull: Steht eine globale Lebensmittelkrise vor der Tür?
Neue Lebensmittelkrise voraus? Wie Energie, Dünger und Wetter die Versorgung gefährden. (Bild: dpa) Foto: Jens Büttner

Im Folgenden:

  • Warum Engpässe bei Diesel und Schwefel die weltweiten Ernteerträge bis 2027 bedrohen.
  • Weshalb die steigende Nachfrage nach Biokraftstoffen die Versorgung mit Lebensmitteln zusätzlich belastet.
  • Wie geopolitische Konflikte und das Wetterphänomen El Niño gemeinsam eine Agrarkrise auslösen können.

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avtor1
Clyde Kull

+++

Clyde Kull kennt die internationale Diplomatie aus jahrzehntelanger eigener Erfahrung. Der ehemalige estnische Botschafter in Deutschland und Frankreich war außerdem bei der NATO, den Vereinten Nationen und der Europäischen Union tätig. In seiner diplomatischen Laufbahn erlebte er die europäische Integration und den Wandel der internationalen Sicherheitsordnung aus unmittelbarer Nähe. Nach seinem Ausscheiden aus dem diplomatischen Dienst arbeitet er als außenpolitischer Berater. Als Gastautor für die Deutschen Wirtschafts Nachrichten beleuchtet er die politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen Europas und die geopolitischen Interessen seiner wichtigsten Akteure.

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