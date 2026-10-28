Technologie

Fusionsenergie: Proxima Fusion findet Partner für den Bau von Reaktoren

Münchner Start-up setzt auf japanisches High-Tech: Proxima Fusion verbündet sich mit Fujikura und Kyoto Fusioneering für den Bau europäischer Fusionsreaktoren und den Aufbau einer Supraleiter-Fabrik in Niedersachsen. Dafür hat das Land Niedersachsen bis zu 21 Millionen zugesagt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
28.10.2026 10:08
Lesezeit: 1 min
Fusionsenergie: Proxima Fusion findet Partner für den Bau von Reaktoren
Eine Stellaratorspule in den Ausstellungsräumen des Zukunftsmuseums Nürnberg. (Foto: dpa) Foto: Daniel Karmann

Im Folgenden:

  • Wie Proxima Fusion mit japanischer Hilfe eine Fabrik in Niedersachsen baut.
  • Warum das Start-up zehntausende Kilometer Supraleiter-Band benötigt.
  • Welche Bedingungen es für 21 Millionen Euro Landesförderung gibt. 

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