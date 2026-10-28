Technologie

Fusionsenergie: Proxima Fusion findet Partner für den Bau von Reaktoren

Münchner Start-up setzt auf japanisches High-Tech: Proxima Fusion verbündet sich mit Fujikura und Kyoto Fusioneering für den Bau europäischer Fusionsreaktoren und den Aufbau einer Supraleiter-Fabrik in Niedersachsen. Dafür hat das Land Niedersachsen bis zu 21 Millionen zugesagt.