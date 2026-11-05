Wirtschaft

Investitionen in Deutschland schwächeln: DIHK warnt vor Folgen für Jobs

Die deutsche Wirtschaft hellt sich etwas auf, doch bei Investitionen bleiben viele Unternehmen vorsichtig. Laut DIHK will nicht einmal jedes vierte Unternehmen mehr investieren, fast ein Drittel fährt seine Ausgaben zurück. Die Zurückhaltung könnte auch den Arbeitsmarkt belasten.