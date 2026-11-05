Wirtschaft

Arbeitskosten in Deutschland: So stark unterscheiden sich die Regionen

Die Kosten einer Arbeitsstunde liegen in Deutschland regional weit auseinander. Besonders deutlich zeigt sich das Gefälle zwischen Ländern mit hohem Anteil an Dienstleistungen und Regionen mit stärkerem Tourismusanteil.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
05.11.2026 18:40
Lesezeit: 1 min
Arbeitskosten in Deutschland: So stark unterscheiden sich die Regionen
Wie stark unterscheiden sich Arbeitskosten in Deutschland? Erfahren Sie, warum Hamburg und Hessen 2024 teurer sind als ostdeutsche Bundesländer (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Wie stark die Arbeitskosten zwischen den einzelnen Bundesländern auseinandergehen.
  • Warum der regionale Branchenmix die Stundensätze der Arbeitgeber maßgeblich beeinflusst.
  • Welche Branchen mit über 80 Euro pro Stunde die höchsten Arbeitskosten verursachen.

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