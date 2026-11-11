Wirtschaft

Teurer Winter droht: Europas Energieabhängigkeit ist eine Sackgasse

Europa hat sich von russischem Gas weitgehend verabschiedet, doch die nächste Energiekrise zeigt, wie wenig damit gewonnen ist. Steigende Gaspreise, niedrige Speicherstände und neue Abhängigkeiten setzen Wirtschaft und Verbraucher unter Druck. Kann Europa seine Energieversorgung endlich selbst in die Hand nehmen?
Autor
avtor
Morten Helveg Petersen
11.11.2026 06:00
Lesezeit: 8 min
Teurer Winter droht: Europas Energieabhängigkeit ist eine Sackgasse
Ein Flüssiggastanker vor der Küste des Jemen: Die strategisch wichtige Meerenge Bab el-Mandab verdeutlicht, wie geopolitische Konflikte die Energieversorgung Europas gefährden können. (Bild: Abdulnasser Alseddik/AP/dpa) Foto: Abdulnasser Alseddik

Im Folgenden:

  • Warum der Nahostkonflikt Europas Gasrechnung um bis zu 33 Milliarden Euro verteuert.
  • Wie die EU durch US-Flüssiggas ihre alte Energieabhängigkeit lediglich verlagert hat.
  • Welche Maßnahmen die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie künftig sichern sollen.

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Morten Helveg Petersen

Als Vorstandsvorsitzender von Synergy blickt Morten Helveg Petersen aus der Praxis auf Europas Energieversorgung. In seinen Beiträgen für Børsen analysiert er unter anderem Importabhängigkeiten, Versorgungssicherheit und die energiepolitischen Entscheidungen der EU; einzelne Beiträge erscheinen über das Bonnier-Netzwerk auch bei der DWN.

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