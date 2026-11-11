Wirtschaft

Teurer Winter droht: Europas Energieabhängigkeit ist eine Sackgasse

Europa hat sich von russischem Gas weitgehend verabschiedet, doch die nächste Energiekrise zeigt, wie wenig damit gewonnen ist. Steigende Gaspreise, niedrige Speicherstände und neue Abhängigkeiten setzen Wirtschaft und Verbraucher unter Druck. Kann Europa seine Energieversorgung endlich selbst in die Hand nehmen?