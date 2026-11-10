Wirtschaft

Deutsche Wirtschaft ohne Schwung: Unternehmen bleiben 2027 pessimistisch

Viele Unternehmen in Deutschland rechnen trotz zuletzt besserer Geschäfte nicht mit einem nachhaltigen Aufschwung im kommenden Jahr. Eine IW-Umfrage unter gut 1.000 Firmen zeigt weiterhin schwache Erwartungen bei Beschäftigung, Produktion und Investitionen.