Politik

Rentenbeiträge unter Druck: Reserve der Rentenkasse schrumpft

Die finanzielle Lage der gesetzlichen Rentenversicherung bleibt angespannt. Trotz besserer Konjunkturaussichten dürfte die Reserve der Rentenkasse weiter sinken. Für Beitragszahler könnte das mittelfristig höhere Beiträge bedeuten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
10.11.2026 15:00
Lesezeit: 2 min
Rentenbeiträge unter Druck: Reserve der Rentenkasse schrumpft
Die Reserve der Rentenkasse schrumpft: 2028 droht ein Anstieg der Rentenbeiträge auf 19,7 Prozent. Das bedeuten die neuen Prognosen für Beitragszahler (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Warum der Rentenbeitrag ab 2028 erstmals seit zwei Jahrzehnten steigen dürfte.
  • Wie nahe die Reserve der Rentenversicherung an die gesetzliche Untergrenze rückt.
  • Weshalb den Rentenkassen künftig eine sechsstellige Zahl an Beitragszahlern fehlt.

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