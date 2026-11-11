Wirtschaft

Die Zukunft der Automobilindustrie kostet Milliarden – wer kann sich das leisten?

Die größten Automobilhersteller investieren enorme Summen in Forschung und Entwicklung, denn ohne diese können sie langfristig nicht überleben.
Autor
avtor
Matej Štakul
11.11.2026 11:03
Lesezeit: 6 min
Die Zukunft der Automobilindustrie kostet Milliarden – wer kann sich das leisten?
Europäische Autobauer investieren bis zu 6,7 Prozent des Umsatzes in F&E: Wie VW, BMW und Mercedes den Wandel und Renditen finanzieren (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Warum der Volkswagen-Konzern fast 20 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung aufwendet.
  • Weshalb hohe Milliardeninvestitionen in neue Technologien nicht automatisch hohe Renditen garantieren.
  • Wie der Preisdruck chinesischer Rivale die Margen europäischer Automobilhersteller gefährdet.

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