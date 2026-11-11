Wirtschaft

Das Ende des chinesischen Traums: Die junge Generation zahlt einen hohen Preis für das Wirtschaftswunder

Chinas beeindruckendes Wirtschaftswachstum hat Vermögen geschaffen, von denen frühere Generationen nur träumen konnten. Doch hinter dem Luxus der Elite und der spektakulären Entwicklung verbergen sich heute wachsende Ungleichheit, Frustration unter jungen Menschen und Fragen nach dem Preis, den China für seinen Erfolg gezahlt hat.