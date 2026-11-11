Politik

EU einigt sich auf Haushalt 2027: Milliarden für Sicherheit und Ukraine

Rund 199,7 Milliarden Euro kann die EU im kommenden Jahr verplanen. Darauf einigten sich Unterhändler des Europaparlaments und der Mitgliedstaaten nach nächtlichen Verhandlungen in Brüssel. Doch während der Haushalt für 2027 steht, zeichnet sich beim langfristigen EU-Finanzrahmen bereits der nächste Streit ab.