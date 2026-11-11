Politik

EU einigt sich auf Haushalt 2027: Milliarden für Sicherheit und Ukraine

Rund 199,7 Milliarden Euro kann die EU im kommenden Jahr verplanen. Darauf einigten sich Unterhändler des Europaparlaments und der Mitgliedstaaten nach nächtlichen Verhandlungen in Brüssel. Doch während der Haushalt für 2027 steht, zeichnet sich beim langfristigen EU-Finanzrahmen bereits der nächste Streit ab.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
11.11.2026 10:23
Lesezeit: 2 min
EU einigt sich auf Haushalt 2027: Milliarden für Sicherheit und Ukraine
EU-Haushalt 2027: 199,7 Milliarden Euro beschlossen. EU-Parlament und die Mitgliedstaaten verhandeln bis zum frühen Morgen. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Im Folgenden:

  • Wie die EU ihren knapp 200 Milliarden Euro schweren Haushalt für 2027 aufteilt.
  • Warum Kanzler Merz den vorgeschlagenen EU-Finanzrahmen ab 2028 ablehnt.
  • Welche Vorhaben bei der Mittelvergabe für das kommende Jahr im Fokus stehen.

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