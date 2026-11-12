Politik

Bundeshaushalt 2027: Im Bundestag fehlen noch Milliarden

Der Bundeshaushalt für 2027 steht vor der entscheidenden Runde. Zwar sind wichtige Streitpunkte geklärt, doch für mehrere Vorhaben fehlt weiterhin Geld. Besonders die geplante Senkung der Stromsteuer für alle ist bislang nicht finanziert.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
12.11.2026 13:00
Lesezeit: 3 min
Bundeshaushalt 2027: Im Bundestag fehlen noch Milliarden
Beim Bundeshaushalt 2027 fehlen Milliarden: Wie Union und SPD um Stromsteuer und Entlastungen ringen. Alle Fakten zur Bereinigungssitzung (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Warum die geplante Stromsteuersenkung für Verbraucher und Firmen im Haushalt 2027 zu kippen droht.
  • Wie der Bund trotz verbleibender Finanzlöcher Rekordausgaben von 555 Milliarden Euro plant.
  • Welche Steuererhöhungen und Sozialkürzungen vor der entscheidenden Sitzung abgewendet wurden.

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