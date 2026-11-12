Politik

Bundeshaushalt 2027: Im Bundestag fehlen noch Milliarden

Der Bundeshaushalt für 2027 steht vor der entscheidenden Runde. Zwar sind wichtige Streitpunkte geklärt, doch für mehrere Vorhaben fehlt weiterhin Geld. Besonders die geplante Senkung der Stromsteuer für alle ist bislang nicht finanziert.