Politik

Ukraine-Krieg: Militärexperte erwartet Kriegsende im Frühjahr 2027

Der Ukraine-Krieg könnte schon im Frühjahr 2027 enden. Ein schwedischer Militärexperte hält einen eingefrorenen Konflikt für wahrscheinlich, bei dem Russland besetzte Gebiete behält und Europa seine Sicherheitsordnung neu verhandelt. Doch ein anderer Experte widerspricht entschieden. Steht tatsächlich ein Kriegsende bevor oder verfolgt Washington ganz andere Interessen?