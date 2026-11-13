Politik

Ukraine-Krieg: Militärexperte erwartet Kriegsende im Frühjahr 2027

Der Ukraine-Krieg könnte schon im Frühjahr 2027 enden. Ein schwedischer Militärexperte hält einen eingefrorenen Konflikt für wahrscheinlich, bei dem Russland besetzte Gebiete behält und Europa seine Sicherheitsordnung neu verhandelt. Doch ein anderer Experte widerspricht entschieden. Steht tatsächlich ein Kriegsende bevor oder verfolgt Washington ganz andere Interessen?
Autor
avtor
Johanna Saldert
13.11.2026 06:07
Lesezeit: 8 min
Ukraine-Krieg: Militärexperte erwartet Kriegsende im Frühjahr 2027
Ein Ende des Ukraine-Kriegs im Frühjahr 2027? Militärexperten sind uneinig über die Aussichten auf Frieden. (Bild: Evgeniy Maloletka/AP/dpa) Foto: Evgeniy Maloletka

Im Folgenden:

  • Warum ein schwedischer Militärexperte das Ende des Ukraine-Kriegs im Frühjahr 2027 erwartet.
  • Wie eine neue europäische Sicherheitsordnung bei einem Einfrieren der Frontlinien aussehen könnte.
  • Weshalb die USA bei möglichen Verhandlungen auch eigene wirtschaftliche Interessen verfolgen.

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Johanna Saldert

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