Technologie

Rechenzentren unter Druck: Warum sich Bürger gegen den KI-Boom wehren

Rechenzentren gelten als Motor des KI-Booms, doch immer mehr Menschen wehren sich gegen die gigantischen Anlagen. Während Tech-Konzerne Milliardengewinne erwarten, fürchten Anwohner um Wasser, Strom und ihre Lebensqualität. In Europa und den USA wächst eine Protestbewegung, die den technologischen Fortschritt grundsätzlich infrage stellt.