Wirtschaft

Ford Saarlouis ein Jahr nach Produktionsende: Neue Hoffnung für das Werk

Vor einem Jahr rollte der letzte Ford Focus in Saarlouis vom Band. Tausende Arbeitsplätze gingen verloren, die Fahrzeugproduktion wurde eingestellt. Doch inzwischen wächst bei den verbliebenen Beschäftigten wieder die Zuversicht. Ausgerechnet ein strenger Winter könnte dem Werk nun zusätzliche Aufträge bescheren.