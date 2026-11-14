Wirtschaft

Ford Saarlouis ein Jahr nach Produktionsende: Neue Hoffnung für das Werk

Vor einem Jahr rollte der letzte Ford Focus in Saarlouis vom Band. Tausende Arbeitsplätze gingen verloren, die Fahrzeugproduktion wurde eingestellt. Doch inzwischen wächst bei den verbliebenen Beschäftigten wieder die Zuversicht. Ausgerechnet ein strenger Winter könnte dem Werk nun zusätzliche Aufträge bescheren.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
14.11.2026 08:43
Aktualisiert: 14.11.2026 09:00
Lesezeit: 4 min
Ford Saarlouis ein Jahr nach Produktionsende: Neue Hoffnung für das Werk
Ein Jahr nach dem Focus Aus setzt Ford Saarlouis auf Ersatzteile: Wie aus dem Werk ein Komponentenstandort wird und warum Zuversicht wächst (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  •  Wie das ehemalige Ford-Werk Saarlouis ein Jahr nach dem Produktionsende neu ausgerichtet wird.
  • Weshalb die Transformation zum Teile- und Komponentenwerk der Belegschaft neue Hoffnung gibt.
  • Welche Rolle Ersatzteile und Batterie-Recycling für den Erhalt des Standorts spielen.

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