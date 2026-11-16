Wirtschaft

Unternehmensinsolvenzen steigen weiter: Logistik und Gastgewerbe unter Druck

Mehr Firmeninsolvenzen, aber geringere Gläubigerforderungen: Die neuen Zahlen für August 2026 zeigen, dass sich die wirtschaftlichen Risiken nicht an einer einzigen Kennzahl ablesen lassen. Ein aktueller Insolvenztrend verweist zugleich auf spürbare Gefahren für Beschäftigte.
Autor
avtor
Markus Gentner
16.11.2026 09:02
Aktualisiert: 16.11.2026 09:02
Lesezeit: 3 min
Unternehmensinsolvenzen steigen weiter: Logistik und Gastgewerbe unter Druck
Unternehmensinsolvenzen: Trotz sinkender Gläubigerforderungen bleibt der Druck hoch. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum die Zahl der Unternehmensinsolvenzen gestiegen ist
  • Wie viele Firmeninsolvenzen die Amtsgerichte registriert haben
  • Welche Branchen gemessen am Unternehmensbestand besonders hohe Insolvenzraten aufweisen

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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