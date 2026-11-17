Wirtschaft

PC-Markt 2026 bricht ein: KI treibt Computerpreise nach oben

Computer werden immer teurer, doch die Nachfrage bricht dramatisch ein. Während KI-Rechenzentren den Herstellern die Speicherchips wegkaufen, geraten selbst Branchenriesen wie Lenovo, HP und Dell unter Druck. Analysten warnen: Die eigentliche Krise auf dem PC-Markt könnte erst noch bevorstehen.