Technologie

KI im Unternehmen: Wer sie der IT überlässt, verliert

Unternehmen investieren Milliarden in künstliche Intelligenz, doch der erhoffte Produktivitätsschub bleibt vielerorts aus. Experten warnen vor einem grundlegenden Fehler: Wer KI lediglich als technische Ergänzung betrachtet, verspielt seine Wettbewerbsfähigkeit. Warum nicht die Software, sondern die Führungskräfte über den Erfolg der KI-Revolution entscheiden.