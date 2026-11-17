Biogas: In Magdeburg soll neuer CO2-Speicher Mitte 2027 starten

In Magdeburg will der Entsorger Stork gemeinsam mit dem Anlagenentwickler Neustark künftig bis zu 2.000 Tonnen Kohlendioxid aus Biogasanlagen pro Jahr dauerhaft binden. Laut einer Meldung der Deutschen Presse-Agentur vom 16. November 2026 ist der reguläre Betrieb ab Mitte 2027 geplant. Die Zahl ist eine vorgesehene Kapazität und kein bereits nachgewiesenes Jahresergebnis.

Das biogene CO₂ soll bei der Gasaufbereitung abgeschieden, verflüssigt und zur Anlage transportiert werden. Anschließend reagiert es in Rückständen der Müllverbrennung mit mineralischen Bestandteilen. Nach Unternehmensangaben wird der Kohlenstoff dabei langfristig als mineralische Verbindung fixiert. Die Schlacke soll weiterhin als Baustoff nutzbar bleiben.

Die tatsächliche Klimabilanz hängt nicht allein von der chemischen Bindung ab. Auch die Emissionen aus Transport, Verflüssigung und Anlagenbetrieb müssen berücksichtigt werden. Ob eine dauerhaft vermiedene Freisetzung als hochwertige negative Emission anerkannt wird, ist eine Frage belastbarer Messung und unabhängiger Bilanzierung.

Biomethan wächst, neue Projekte kommen nur langsam voran

Die Deutsche Energie-Agentur prognostiziert für 2026 eine Einspeisung von rund 13 Terawattstunden Biomethan in das deutsche Gasnetz. Das wären etwa sechs Prozent mehr als 2025, als 12,3 Terawattstunden erreicht wurden. Die Prognose bezieht sich auf rund 280 Produktionsanlagen.

Das Wachstum ist allerdings nicht automatisch Ausdruck einer neuen Investitionswelle. Die Dena verweist darauf, dass viele Anlagen auf Planungen aus den Jahren 2022 und 2023 zurückgehen. Genehmigungsverfahren, hohe Netzanschlusskosten und unklare Netzzugangsregeln bremsen neue Vorhaben.

Für 2027 nennt die Agentur weitere 14 erwartete Anlagen mit zusammen rund 650 Gigawattstunden Einspeisemenge. Solche Erwartungen bleiben abhängig von Fertigstellung und Betrieb. Unternehmen können Großinvestitionen kaum planen, wenn unklar ist, welche Gasnetze langfristig erhalten bleiben und welche Einnahmen erzielbar sind. X DWN Telegramm Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik. E-mail: * Jetzt abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden. Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Biogas könnte auch Stromlücken füllen

Neben Biomethan für Wärme und Verkehr bleibt Strom aus Biogasanlagen ein wichtiger Markt. Das Fraunhofer-Institut IGB hat im Oktober ein Konzept vorgestellt, das den Betrieb bestehender Anlagen mithilfe von Prozessdaten und Prognosen flexibler machen soll.

Der Ansatz zielt darauf, Strom möglichst dann bereitzustellen, wenn Sonne und Wind wenig liefern. Ein hoher Marktpreis kann solche Einsätze wirtschaftlich attraktiver machen. Allerdings müssen Gasspeicher, Motoren und Anlagenbetrieb technisch darauf ausgelegt sein. Eine allgemeine Rentabilitätsgarantie gibt es nicht.

Gleichzeitig sieht die Dena regulatorische Risiken. Der Entwurf des Erneuerbare-Energien-Gesetzes für 2027 könnte Ausschreibungen für bestimmte Biomethan-Kraftwerke entfallen lassen. Da es um einen Entwurf geht, ist eine endgültige Entscheidung noch nicht belegt. Weiterlesen Slowenischer Architekt, der Paris kühlt: Wir haben Städte jahrzehntelang falsch geplant

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CO2-Speicherung: Was der neue Biogas-Markt für Unternehmen bedeutet

Für Biogasanlagenbetreiber könnten sich drei Erlösquellen ergänzen: Energieverkauf, flexible Strombereitstellung und die dauerhafte Speicherung biogenen Kohlendioxids. Sie müssen dennoch einzeln kalkuliert werden. Der Transport großer CO₂-Mengen verursacht Kosten, und nicht jeder Standort hat geeignete mineralische Reststoffe in der Nähe.

Auch für Kommunen und Abfallwirtschaftsbetriebe ist die geplante Anlage relevant. Wenn die Aufbereitung von Schlacke mit CO₂-Speicherung wirtschaftlich kombiniert werden kann, entstehen neue Dienstleistungen entlang der Recyclingkette. Ob dies auf viele Standorte übertragbar ist, müssen Betriebsdaten und unabhängige Prüfungen zeigen.

Das Magdeburger Projekt steht deshalb für eine mögliche Erweiterung des Biogasgeschäfts, nicht für einen bereits bewiesenen Durchbruch. Die Dena-Zahlen liefern den größeren Marktmaßstab; die Forschung zeigt weitere technische Optionen. Entscheidend werden langfristige Regeln und echte Erlöse.