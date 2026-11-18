Wirtschaft

Kommentar Vergesellschaftung: So wurde Berlin „uninvestierbar“

Berlin will bis zu 160.000 Wohnungen großer Immobilienkonzerne vergesellschaften. Der schwedische Immobilienriese Heimstaden hält Deutschland deshalb für kaum noch investierbar. Doch ausgerechnet die betroffenen Wohnungskonzerne haben mit ihrem Verhalten selbst dazu beigetragen, dass die Stimmung gegen private Vermieter gekippt ist.