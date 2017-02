Schulden-Krise

Draghi macht Trump als Schuldigen für den nächsten Crash aus

EZB-Chef Draghi deutet an, dass eine mögliche Lockerung der Bankenregeln in den USA zu einem Crash führen könnte. Die Debatte erweckt den Anschein, als sei die Suche nach einem Sündenbock für den nächsten Crash bereits in vollem Gang.