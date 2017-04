Russland schickt Fregatte mit Raketen nach Syrien

Nahost

Russland schickt eine Fregatte mit Raketen nach Syrien.

Die Fregatte der russischen Schwarzmeerflotte „Admiral Grigorowitsch“, die sich derzeit auf einer Routinefahrt befindet, soll laut TASS am Freitag in das Mittelmeer fahren, wie eine militärisch-diplomatische Quelle in Moskau der TASS sagte. Das Schiff soll in der Logistikbasis im syrischen Hafen Tartus anlegen. Das russische Schiff soll mit Mittelstrecken-Raketen vom Typ Kalib bewaffnet sein.

Die Admiral Grigorowitsch ist derzeit in der Nähe der Schwarzmeer-Meerenge. Es soll am Freitagnachmittag in Syrien eintreffen.

