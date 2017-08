Aufträge der US-Industrie brechen ein

USA

Die Bestellungen der US-Industrie nach langlebigen Gütern sind im Juli eingebrochen.

Die US-Industrie hat im Juli deutlich weniger Aufträge eingesammelt als in den Vormonaten, berichtet Reuters. Die Bestellungen für langlebige Güter mit mindestens dreijähriger Haltbarkeit – vom Fernseher bis zum Flugzeug – gingen um 6,8 Prozent zum Vormonat zurück, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte.

Das war das größte Minus seit April 2014. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang um 6,0 Prozent gerechnet. Im Juni hatte es noch ein Umsatzplus von 6,4 Prozent gegeben. Für das Auf und Ab der Zahlen dürfte maßgeblich der Flugzeugbauer Boeing gesorgt haben: Er meldete auf seiner Webseite, dass im Juli lediglich 22 Flugzeug-Bestellungen eingegangen seien. Im Juni waren es noch 184.

