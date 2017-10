Norditalien stürzt ab: Die brutalen Folgen eines Banken-Crashs

Banken-Krise

In Norditalien kann man beobachten, wie ein Banken-Crash eine gesunde Wirtschaftsregion verwüstet.

Das Veneto – die Region um Venedig – ist eine der traditionsreichsten Wirtschaftsregionen Europas. In den vergangenen Jahrzehnten haben nicht nur Weltmarken wie Benetton oder De’Longhi, sondern auch 40.000 mittelständische Unternehmen für Arbeitsplätze und Wertschöpfung gesorgt.

Doch nun ist Region von der wirtschaftlichen Verwüstung bedroht, wie Bloomberg analysiert. Der Grund: Das Scheitern der Regionalbanken Popolare die Vicenza und Veneto Banca hat verheerende Folgen für viele Unternehmen, aber auch für die Sparer in der Region: „Der Schmerz für die Banken Venetiens ist vorbei, aber der Schmerz für die Unternehmen in Venetien fängt erst an“, sagte Andrea Arman, ein Anwalt, der einige der Unternehmen und Privatleuten berät, die am härtesten getroffen wurden: „Wir beginnen gerade die Konsequenzen des Zusammenbruchs zu sehen – und was wir sehen, ist alarmierend.“

200.000 Anteilseigner an den Banken haben ihre Ersparnisse verloren. 11 Milliarden Euro an privaten Vermögen wurden laut Bloomberg seit 2015 ausgelöscht. Meist wurden Kleinanleger von den Banken dazu überredet, ihre Ersparnisse in Aktien umzuwandeln – eine Praxis, die im Veneto seit Generationen geübt und bisher immer funktioniert hatte. Doch mit der Finanzkrise gerieten die Banken in eine Schieflage und beschleunigten die Ausgabe von Aktien, um vor dem Regulator bestehen zu können. Viele dieser Anleihen wurden mit Krediten finanziert, weshalb nun die Behörden gegen das Management der Banken ermitteln. Die Banken hatten von 2013 bis 2016 auf diesem Weg Eigenkapital von drei Milliarden Euro aufgetrieben.

Viele Sparer wurden noch ein weiteres Mal betrogen: 2014 untersagte die EZB den Banken den Rückkauf eigener Aktien. Die Banken boten den Kleinaktionären, die ihre Anteile verkaufen wollten, an, die Aktien als Sicherheit für Niedrigzins-Kredite zu verwenden. Nachdem die Aktien ihren Wert verloren hatten, schossen die Zinsen für die Kredite in die Höhe.

Der Chef der Intesa Saopolo, Carlo Messina, spricht von einem „Skandal“, weil die Kunden von ihren Banken getäuscht worden seien. Die Intesa hat einen Notfall-Fonds für besonders betroffene Opfer eingerichtet.

Nach den Sparern bekommen nun die Unternehmen der Region die Folgen des Banken-Crashs zu spüren. Die gesunden Teile gingen für einen symbolischen Preis an die Intesa Sanpaolo. 18 Milliarden an faulen Krediten wurden von einer staatlichen Bad Bank mit dem Namen SGA übernommen. Damit haben viele Betriebe die Möglichkeit verloren, an Kreditfinanzierungen zu kommen – obwohl ihre Geschäfte profitabel sind. Sie können für neue Kredite keine Sicherheiten bieten, weil ihre Anleihen an die Veneto-Banken wertlos geworden sind. Die SGA kündigte zahlreichen Unternehmen die Kreditlinie – meist ohne Vorwarnung oder Erklärung. Damit konnten zahlreiche Unternehmen im September erstmals ihre Löhne nicht auszahlen, wie Bloomberg berichtet. Auch nach der Finanzkrise hatten die Veneto-Banken die Unternehmen mit reichlich Kredit versorgt. Ende 2016 belief sich die Summe der Kredite auf 46 Millionen – etwa 40 Prozent davon waren faul (non performing loans).

Die Veneto-Banken sind die ersten, die die Folgen der Finanzkrise und der skrupellosen Geschäftspolitik ihres Managements zum Opfer gefallen sind. Tatsächlich lauern überall in Italien noch andere Gefahren, die zum Banken-Crashs führen könnten. Sogar EZB-Chef Mario Draghi forderte die italienischen Banken auf, das Problem der faulen Kredite zu lösen. Draghi selbst hat bei der Monte dei Paschi di Siena eine unklare Rolle gespielt, als er noch oberster italienischer Bankenaufseher gewesen war.

Nun haben die italienischen Politiker einen Sündenbock für das beginnende Fiasko ausgemacht: Italiens Notenbank-Gouverneur Ignazio Visco kommt immer stärker unter Beschuss. Nach Matteo Renzi, der einen Neuanfang forderte, griff auch Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi Visco öffentlich an: „Die Bank von Italien hat nicht die Kontrolle ausgeübt, die von ihr erwartet wurde“, sagte Berlusconi am Donnerstag vor Journalisten in Brüssel. Viscos Amtszeit läuft zum Monatsende aus, und bis zuletzt galt eine Verlängerung als ausgemacht Sache. Doch das ist inzwischen völlig offen, nachdem die regierende Demokratische Partei (PD) am Dienstag einen Antrag ins Parlament einbrachte, in dem eine neue Phase bei der Notenbank gefordert wird.

Im Zuge der Bankenkrise hatten zehn Geldhäuser in Italien binnen zwei Jahren ihre Tore schließen müssen. Insbesondere die oppositionelle Fünf-Sterne-Bewegung warf Visco vor, dem Anwachsen fauler Kredite bei den Banken zu lange zugeschaut zu haben. Doch die PD und ihre kleineren Verbündeten hatten den Notenbankchef bislang nicht so offen angegriffen.

Die Geschädigten im Veneto wird dieser Streit nicht besonders interessieren. Ihnen bietet sich als Ventil eine Abstimmung, in der über mehr Autonomie für die Regionen Lombardei und Venetien entschieden wird.

Bisher waren die Lombardei und Venetien die Motoren des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Italien. Rund 30 Prozent steuern die beiden Nordregionen zum BIP Italiens bei. Auch bei der Verschuldung, bei den öffentlichen Ausgaben pro Einwohner und bei der Funktionstüchtigkeit des Gesundheitswesens sind sie Musterknaben.

Ihre ökonomische Stärke wird vor allem beim jährlichen Finanzüberschuss deutlich: Rund 70 Milliarden Euro nehmen sie mehr ein an Steuern und Gebühren, als sie wieder ausgeben. Eine riesige Summe, von der die beiden zur Lega Nord gehörenden Regionalpräsidenten Luca Zaia (Venetien) und Roberto Maroni (Lombardei) nur die Hälfte an Rom abführen wollen.

Allerdings könnte sich diese Lage schon bald ändern: Es ist denkbar, dass die Wirtschaft in Norditalien wegen der Folgen des Banken-Crashs nicht mehr auf die Beine kommen könnte. Die gesunde mittelständische Struktur droht zu zerfallen. Viele Familien haben ihre Ersparnisse oder Vermögen verloren und können ihre Betriebe nicht erhalten und erst recht keine neuen aufbauen. Die Abstimmung über die Autonomie ist ohnehin nur eine Farce: Sie hat keinerlei Bindung und ist nicht mehr als eine politische Show, mit der die Parteien von der berechtigten Wut der Venezianer profitieren wollen.

