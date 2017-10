Verfassungsgericht erklärt Unabhängigkeit Kataloniens für nichtig

Spanien

Das spanische Verfassungsgericht hat Kataloniens Unabhängigkeitserklärung ausgesetzt.

Das spanische Verfassungsgericht hat die Unabhängigkeitserklärung Kataloniens ausgesetzt, berichtet AFP. Das Verfassungsgericht gab am Dienstag einem entsprechenden Antrag der spanischen Zentralregierung statt, wie aus Justizkreisen verlautete. Das Regionalparlament in Barcelona hatte am Freitag die Unabhängigkeit der Region im Nordosten Spaniens erklärt.

Der von Madrid abgesetzte katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont hat indes dazu aufgerufen, den Weg hin zur Unabhängigkeit Kataloniens zu „verlangsamen“. „Wir können keine Republik für alle auf Gewalt gründen“, sagte Puigdemont am Dienstag in Brüssel. Wenn dies bedeute, dass die Entwicklung hin zur Unabhängigkeit verlangsamt werde, dann sei dies „ein vernünftiger Preis“.

