DSGV verschiebt Wahl wegen Steuer-Problemen von Fahrenschon

Banken

Der DSGV hat die Verlängerung der Amtszeit von Präsident Fahrenschon verschoben.

Die für den heutigen Mittwoch geplante Wiederwahl von Sparkassen-Präsident Georg Fahrenschon ist verschoben worden. „Da die laufende Amtszeit des Präsidenten ohnehin noch mehr als ein halbes Jahr andauert, kann der Ausgang des Gerichtsverfahrens abgewartet werden“, sagte DSGV-Vizepräsident Thomas Mang am Mittwoch. Fahrenschon will weiterhin für eine zweite Amtszeit kandidieren. Er halte an seiner Kandidatur fest, weil er mit den verspätet eingereichten, korrekten Steuererklärungen zwar einen Fehler, aber keine vorsätzliche Steuerstraftat begangen habe.

Der ehemalige bayerische Finanzminister Fahrenschon ist seit 2012 Chef des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. Seine Wiederwahl galt bis zum Aufkommen der Steuervorwürfe gegen ihn als sicher.

