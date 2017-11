Simbabwe: Präsident Mugabe erklärt Rücktritt

Simbabwe

Dem Parlamentspräsidenten von Simbabwe zufolge soll Präsident Mugabe zurückgetreten sein.

Nach fast 40 Jahren an der Macht ist Simbabwes Präsident Robert Mugabe zurückgetreten, berichtet Reuters. Er habe die Entscheidung freiwillig getroffen, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Brief des 93-Jährigen. Als Parlamentspräsident Jacob Mudenda das Parlament über das Schreiben informierte, brach unter den Abgeordneten lauter Jubel aus. Das bereits angelaufene Amtsenthebungsverfahren wurde abgebrochen.

