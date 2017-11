Bitcoin-Preis erreicht Marke von 10.000 Dollar

Bitcoin

Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin hat die Marke von 10.000 Dollar erreicht.

Die Internetwährung Bitcoin hat am Dienstag auf mehreren Handelsplätzen zum ersten Mal die Marke von 10.000 Dollar erreicht, berichtet Reuters. Der Website Coinmarketcap.com zufolge stieg der Kurs auf 10.177 Dollar. Handelsplattformen wie Coingecko und Gatecoin wiesen ebenfalls Preise oberhalb der psychologisch bedeutenden Marke auf. An den führenden Krypto-Börsen Bitstamp und Coinbase notierte der Kurs aber weiterhin knapp darunter. Der Preis für das von Computern geschaffene „Geld“ hat sich seit Jahresbeginn verzehnfacht.

Hintergrund für den enormen Kursanstieg sind wahrscheinlich Spekulationen, dass die renommierte US-Börse CME noch dieses Jahr einen Terminkontrakt auf Bitcoin auflegt. Mit einem solchen Finanzprodukt würden Investoren leichteren Zugang zu der virtuellen Währung haben und sie könnten auf steigende oder fallende Kurse wetten. „Dieser Future könnte als eine Art Dosenöffner für den Massenmarkt dienen“, sagte Analyst Timo Emden vom Brokerhaus CMC Markets.

Ein indexbasierter und an Börsen handelbarer Fonds (ETF) auf Bitcoin dürfte nach Meinung von Beobachtern bald folgen. „Schlag auf Schlag könnten Börsenbetreiber ihre Produktpalette Bitcoin-spezifisch anpassen, den Massenmarkt via verschiedenster Handelsinstrumenten bedienen und gleichzeitig eine Menge Geld in die eigenen Kassen spülen.“

Banken und Zentralbnekn warnen allerdings vor Geldanlagen in die virtuelle Währung, für die keine Zentralbank einsteht und die nicht reguliert ist. Kursschwankungen im zweistelligen Prozentbereich sind keine Seltenheit-

