Waldbrand Sachsen: Gohrischheide - über 1.000 Einsatzkräfte im Einsatz

Über 1.000 Einsatzkräfte im Einsatz gegen Waldbrand Gohrischheide

Mehr als 1.000 Feuerwehrleute kämpfen aktuell in Thüringen und Sachsen gegen anhaltende Waldbrände. Trotz kleiner Fortschritte bleibt die Lage kritisch. Neue Unterstützung wurde angefordert.

Die Situation im Osten Deutschlands bleibt angespannt. Während sich das Feuer auf der Saalfelder Höhe in Thüringen laut Landratsamt etwas beruhigt hat, ist der Waldbrand Gohrischheide weiterhin außer Kontrolle. Dort, an der Grenze von Sachsen zu Brandenburg, ist die Lage unübersichtlich. Mehr als 1.000 Einsatzkräfte sind am Freitag an beiden Orten weiterhin im Einsatz gegen die Flammen.

In der Gohrischheide sollen laut Kreisverwaltung bei einer Lagebesprechung am Morgen weitere Schritte beschlossen werden. Wie groß die vom Waldbrand Gohrischheide betroffene Fläche derzeit ist, lasse sich schwer sagen. Der Wind erschwere die Einschätzung, da sich die Brandfläche in der Nähe eines früheren Truppenübungsplatzes ständig verändert. Am Donnerstag sprach das Landratsamt noch von 200 Hektar, laut Feuerwehrkräften am Abend war jedoch eine Fläche von rund 1.000 Hektar betroffen. Die Zahl der Einsatzkräfte beider Bundesländer stieg auf über 500.

Verstärkung aus Bayern für Waldbrand Gohrischheide

Auf der Saalfelder Höhe traf in der Nacht zusätzliche Hilfe aus Bayern ein, so Peter Lahann vom Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt. Insgesamt arbeiten dort derzeit 562 Einsatzkräfte. Weitere Teams aus Bayern sollen tagsüber folgen und bis Sonntag vor Ort bleiben. Der Waldbrand Sachsen im Bereich Saalfelder Höhe erstreckte sich am Donnerstagabend auf etwa 250 Hektar.