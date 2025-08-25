Finanzen

Commerzbank-Aktie: Unicredit baut Anteil aus– Druck auf Bundesregierung wächst

Die italienische Großbank Unicredit hat ihren Anteil an der Commerzbank-Aktie erneut aufgestockt und rückt damit einer möglichen Übernahme näher. Vorstandschef Andrea Orcel lässt sich dabei auch von politischen Vorbehalten in Deutschland nicht bremsen. Mit dem wachsenden Einfluss der Mailänder Bank steigt der Druck auf Berlin, zu einer klaren Haltung in der Zukunftsfrage der teilverstaatlichten Commerzbank zu finden.