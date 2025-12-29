Unternehmen

Krise der ostdeutschen Chemieindustrie spitzt sich zu: Insolvenz in Leuna - über 500 Jobs in Gefahr

Eines der größten Chemieunternehmen Sachsen-Anhalts ist in finanzielle Schieflage geraten. Der Firmenverbund DOMO hat nach eigenen Angaben für drei Gesellschaften Insolvenz angemeldet. Am Standort Leuna sind gut 500 Beschäftigte betroffen.