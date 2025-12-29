Unternehmen

Krise der ostdeutschen Chemieindustrie spitzt sich zu: Insolvenz in Leuna - über 500 Jobs in Gefahr

Eines der größten Chemieunternehmen Sachsen-Anhalts ist in finanzielle Schieflage geraten. Der Firmenverbund DOMO hat nach eigenen Angaben für drei Gesellschaften Insolvenz angemeldet. Am Standort Leuna sind gut 500 Beschäftigte betroffen.
29.12.2025
Krise der ostdeutschen Chemieindustrie spitzt sich zu: Insolvenz in Leuna - über 500 Jobs in Gefahr
Drei deutsche Tochterfirmen des Chemiekonzerns Domo haben Insolvenz angemeldet. Die Standorte Leuna und Premnitz sind besonders betroffen. (Foto: dpa) Foto: Jan Woitas

Im Folgenden:

  • Warum eines der größten Chemieunternehmen Sachsen-Anhalts Insolvenz anmelden muss.
  • Weshalb die DOMO-Gruppe trotz Insolvenz den Betrieb ohne Unterbrechung weiterführt.
  • Wie Sachsen-Anhalt versucht, die 500 gefährdeten Arbeitsplätze in Leuna zu retten.

29.12.2025

