Wirtschaft

IG Metall: Kündigungswelle bei Porsche-Batterietochter Cellforce droht

Bei der Porsche-Tochter Cellforce stehen zahlreichen Mitarbeitern nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall Kündigungen bevor. Die Schreiben sollen demnach im Laufe dieser Woche verschickt werden und die Entlassungen zum 30. November wirksam werden. Gewerkschaftsvertreter berichteten, dass die Information bereits bei einer Betriebsversammlung bekannt gegeben wurde.