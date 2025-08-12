Politik

Gewerkschaft der Polizei kritisiert marode Dienststellen und fordert Milliarden-Investitionen

Die Gewerkschaft der Polizei schlägt Alarm: Hunderte Dienststellen in Deutschland sind in einem desolaten Zustand – von Schimmelbefall über defekte Heizungen bis hin zu sanitären Mängeln, die teilweise gesundheitsschädlich sind. Neben veralteter Technik und maroden Dienstfahrzeugen fordert die GdP dringend mehr finanzielle Mittel, um die Arbeitsbedingungen der Polizei zu verbessern und die innere Sicherheit zu stärken.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
12.08.2025 12:22
Lesezeit: 1 min
Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..
Gewerkschaft der Polizei kritisiert marode Dienststellen und fordert Milliarden-Investitionen
Polizisten stehen am Eingangstor der Geschäftsstelle der Gewerkschaft der Polizei in Erfurt (Foto: dpa). Foto: Jacob Schröter

Im Folgenden:

  • Warum die geplanten Investitionen nicht ausreichen 
  • Welche Missstände es bei der Polizei gibt
  • Warum de Gewerkschaft jetzt Alarm schlägt

 

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  •  

    6 Monate Zugriff für nur 3,49 EUR/Monat

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

    • X

    DWN Telegramm

    Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik.
    E-mail: *

    Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und erkläre mich einverstanden.
    Ich habe die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

    Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

    Google dreht Werbern den Datenhahn zu und Meta setzt auf KI-Dominanz
    DWN
    Technologie
    Technologie Google dreht Werbern den Datenhahn zu und Meta setzt auf KI-Dominanz
    12.08.2025

    Neue Sperren, neue Algorithmen: Google blockiert ohne Consent Mode das Conversion-Tracking, Meta verschiebt mit KI-Regeln die Spielregeln...

    Gewerkschaft der Polizei kritisiert marode Dienststellen und fordert Milliarden-Investitionen
    DWN
    Politik
    Politik Gewerkschaft der Polizei kritisiert marode Dienststellen und fordert Milliarden-Investitionen
    12.08.2025

    Die Gewerkschaft der Polizei schlägt Alarm: Hunderte Dienststellen in Deutschland sind in einem desolaten Zustand – von Schimmelbefall...

    Homeoffice kostet Karriere: Warum viele fürs Sofa weniger verdienen
    DWN
    Wirtschaft
    Wirtschaft Homeoffice kostet Karriere: Warum viele fürs Sofa weniger verdienen
    12.08.2025

    Homeoffice gilt als Freiheit – doch die hat ihren Preis: Viele Beschäftigte verzichten für das Arbeiten von zu Hause freiwillig auf...

    Rente und Lebensarbeitszeit: Beamte sollen länger arbeiten, weil sie im Schnitt länger leben
    DWN
    Politik
    Politik Rente und Lebensarbeitszeit: Beamte sollen länger arbeiten, weil sie im Schnitt länger leben
    12.08.2025

    Die Deutschen sollen länger arbeiten, fordert die Wirtschaftsministerin, auch um die Sozialsysteme abzusichern. Für das Rentensystem hat...

    Social Media für Kinder? Özdemir fordert Verbot
    DWN
    Technologie
    Technologie Social Media für Kinder? Özdemir fordert Verbot
    12.08.2025

    Ex-Agrarminister Cem Özdemir bringt einen Vorschlag ins Gespräch, der in der Öffentlichkeit für Diskussionen sorgen dürfte: Er fordert...

    Bitcoin-Kurs nähert sich Rekordhoch: Droht jetzt die große Wende?
    DWN
    Finanzen
    Finanzen Bitcoin-Kurs nähert sich Rekordhoch: Droht jetzt die große Wende?
    12.08.2025

    Der Bitcoin-Kurs startet mit Schwung in die neue Woche und rückt dem Rekordhoch wieder sehr nah. Institutionelle Zuflüsse, politische...

    Ukraine widerspricht Meldungen über russischen Durchbruch in Donezk-Region
    DWN
    Politik
    Politik Ukraine widerspricht Meldungen über russischen Durchbruch in Donezk-Region
    12.08.2025

    Die ukrainische Armee hat Medienberichte über einen angeblichen russischen Frontdurchbruch im Raum Pokrowsk und Dobropillja im Gebiet...

    USA und China verlängern Zollpause im Handelsstreit bis November
    DWN
    Wirtschaft
    Wirtschaft USA und China verlängern Zollpause im Handelsstreit bis November
    12.08.2025

    Im Handelsstreit zwischen den USA und China gibt es erneut Aufschub: Beide Seiten haben sich darauf geeinigt, geplante höhere Zölle...