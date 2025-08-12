Politik

Gewerkschaft der Polizei kritisiert marode Dienststellen und fordert Milliarden-Investitionen

Die Gewerkschaft der Polizei schlägt Alarm: Hunderte Dienststellen in Deutschland sind in einem desolaten Zustand – von Schimmelbefall über defekte Heizungen bis hin zu sanitären Mängeln, die teilweise gesundheitsschädlich sind. Neben veralteter Technik und maroden Dienstfahrzeugen fordert die GdP dringend mehr finanzielle Mittel, um die Arbeitsbedingungen der Polizei zu verbessern und die innere Sicherheit zu stärken.