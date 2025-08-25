Wirtschaft

Konjunkturwende in Sicht: KfW rechnet mit Aufschwung

Die staatliche Förderbank KfW blickt optimistischer auf die Entwicklung der deutschen Wirtschaft. Bereits zum Jahresende könnte sich ein spürbarer Aufschwung abzeichnen. Grund für den neuen Zuversicht sind robuste Unternehmen, die die Belastungen durch US-Zölle besser verkraften, als zuvor angenommen.