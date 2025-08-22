Wirtschaft

Deutsche Wirtschaft rutscht tiefer ins Minus

Die Deutsche Wirtschaft kämpft mit Einbrüchen und neuen Belastungen. Frische Zahlen zeigen, wie stark sich Rezession, Zölle und schwache Investitionen auswirken. Was bedeutet das für Unternehmen und Politik? Und kann die Wirtschaft trotz aller Risiken noch in die Wachstumszone zurückkehren?