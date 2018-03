EU und Großbritannien einigen sich auf Übergangszeit

Die Europäische Union und Großbritannien vereinbaren eine Übergangszeit nach dem EU-Austritt des Landes im März 2019. Die Verlängerungsperiode gelte befristet, teilten die Unterhändler am Montag in Brüssel mit. Einem Entwurf der Vereinbarung zufolge soll die Periode Ende 2020 auslaufen. In der Zeit soll sich nach derzeitiger Planung auf beiden Seiten des Ärmelkanals nach außen nicht viel ändern, was insbesondere für Unternehmen wichtig ist. Großbritannien wird weiter Zugang zum EU-Binnenmarkt haben. Strittig war in den Verhandlungen, die sich am Wochenende bis spät in die Nacht hinzogen, wie man nach dem Brexit Grenzkontrollen zwischen dem EU-Mitglied Irland und den britischen Nordirland vermeiden kann. Die Staats- und Regierungschef der EU müssen dem Kompromiss auf dem Gipfel Ende der Woche zustimmen.