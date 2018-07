US-Justiz: Russische Hacker nutzten Bitcoin für ihren Angriff

TOP-Meldungen

Am Freitag hat eine Anklage der US-Justiz, die von dem stellvertretenden Generalstaatsanwalt Rod Rosenstein verkündet wurde, eine neues Kapitel in der Geschichte der angeblichen russischen Einmischung in die letzten US-Präsidentschaftswahlen eröffnet – und es geht um Kryptowährungen. Laut dem Dokument, das kurz vor einem großen Gipfel zwischen Trump und Putin in Helsinki nächste Woche veröffentlicht wurde, verwendeten russische Agenten Kryptos wie Bitcoin in ihrer Kampagne, um das Ergebnis der Abstimmung von 2016 zu beeinflussen.

Die Behörden in Washington behaupten, dass Hacker, die für den russischen militärischen Geheimdienst arbeiteten, Krypto für Server in den USA und Malaysia, Websitedomains und virtuelle private Netzwerke (VPNs) bezahlten, um gestohlene Informationen aus dem Lager der Demokratischen Partei zu enthüllen, ihre Identität zu verschleiern und um ihre Spuren zu verwischen.

Sie wuschen auch mehr als $ 95.000 durch Bitcoin. Die zwölf vom US-Sonderberater Robert Mueller angeklagten GRU-Offiziere sollen Bitcoin (BTC) auf unterschiedliche Weise erworben haben, unter anderem über Peer-to-Peer-Crypto-Handelsplattformen, die auch andere digitale Münzen und Prepaid-Kreditkarten verwenden. US-Ermittler behaupten, die Russen hätten sogar ihre eigene Kryptowährung abgebaut.

Die Anklageschrift, die als erste Strafanklage gegen russische Beamte wegen mutmaßlicher Einmischung vorgelegt wurde, deutet darauf hin, dass Krypto-Fonds verwendet wurden, um Server in zwei US-Bundesstaaten, Illinois und Arizona, zu mieten, wo die gehackten Informationen gespeichert wurden, und um eine rumänische Firma zu bezahlen, über die ein in den USA ansässiger Verarbeiter eine Website eingerichtet hat, um die gestohlenen Dokumente zu verbreiten.

Indische Zentralbank rechtfertigt Banking-Verbot für Krypto-Branche

Die Reserve Bank of India (RBI) hat ihr Kryptobanking-Verbot gegenüber einer Branchengruppe gerechtfertigt, die versucht hatte, die Zentralbank davon zu überzeugen, Krypto-Beschränkungen zu lockern.

Zwar kann die Antwort der Zentralbank nicht veröffentlicht werden, doch einige Vertreter der Branche haben das Dokument gesehen und dessen Inhalt diskutiert.

Eine Quelle, die das Dokument gesehen hat, sagte zu news.Bitcoin.com, dass RBI nach eigenen Angaben besonders besorgt ist im Hinblick auf den Anlegerschutz, den Mangel an intrinsischem Wert und die Anonymität der Kryptowährungen, die zu Geldwäsche führen könnte. Weitere Meldungen

5 Kryptowährungen steigen massiv wegen möglichem Coinbase-Listing

Die Krypto-Börse Coinbase hat angekündigt, dass sie prüfen wird, ob sie den ADA-Token von Cardano, den Basis Attention Token (BAT), Stellar (XLM), Zcash (ZEC) und 0x (ZRX) auf ihre Plattform setzt, und jeder der Tokens verzeichnete sofort zweistellige prozentuale Zuwächse.

Die Erhöhungen sind umso interessanter, wenn man berücksichtigt, dass Coinbase „nicht garantieren kann, dass sie zum Handel zugelassen werden“.

Bemerkenswerterweise behauptete die Börse auch, dass „wir diese Ankündigung intern bei Coinbase und gegenüber der Öffentlichkeit gleichzeitig machen, um bei unseren Kunden über die Unterstützung zukünftiger Tokens transparent zu bleiben“, möglicherweise in Bezug auf frühere Behauptungen von Insiderhandel.

