Analyst: Kapitalflucht in Japan verantwortlich für Bitcoin-Preisanstieg

Während viele über die Gründe spekuliert haben, warum Bitcoin plötzlich einen Preisanstieg erlebt hat, könnte der Schluss einfacher gewesen sein, wenn wir nur die Handelsvolumina der Kryptowährung gegen mehrere Währungen betrachtet hätten.

Mati Greenspan, leitender Marktanalyst bei eToro, befand, dass der Preis möglicherweise durch eine erhebliche Kapitalflucht aus den japanischen Märkten verursacht wurde.

„Laut dem Börsenvolumen scheint klar zu sein, dass die Rallye von Ostasien angeführt wird … Der Anführer ist der japanische Yen“, sagte er zu Cryptovest. „Als wir die Aktivitäten von BTC / JPY am Abend des 24. Juli näher verfolgten, konnten wir in den Stunden, in denen der Kurs von Bitcoin nach oben schoss, einen steilen Anstieg der Handelsvolumina feststellen.“

Jüngste Maßnahmen der Bank of Japan zur Abwertung des Yen mögen diese Handelsbewegung angetrieben haben.

