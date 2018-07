TOP-Meldung

Einführung von Blockchain-Technologie für Banken zu teuer

Die CLS-Gruppe, die Fremdwährungs-Abwicklungsdienste für Goldman Sachs, JPMorgan, Barclays und Citigroup anbietet, musste aufgrund der Zurückhaltung der Banken ein bereits seit zwei Jahren laufendes Blockchain-Projekt nun „abschwächen“.

Bereits im September 2016 kündigte das Unternehmen an, mit IBM an einem neuen Abwicklungsservice zu arbeiten, der von Banco Actinver, der Bank of America, der Bank of China – Hongkong, der Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, der Citibank, First Rand, Goldman Sachs Vermögensverwaltung, HSBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Neuberger Berman und Northern Trust.

Jetzt wird der Service letzten Tests unterzogen, bevor im Sommer dieses Jahres der Start stattfinden wird, aber nur etwa die Hälfte der ursprünglich unterstützenden Banken wird sich tatsächlich zu Beginn registrieren.

Alan Marquard, Chief Strategy and Development Officer von CLS, sagte, dass die Integration von Blockchain ein großer Fehler für Banken sei. „Sie installieren nicht nur eine Software, sondern müssen auch operationelles Wissen und Know-how aufbauen, und das hat Auswirkungen auf die Sicherheit.“