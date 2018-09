EU-Außenbeauftragte Mogherini bereitet Abgang vor

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini erwartet keine zweite Amtszeit auf ihrem Posten in der Europäischen Kommission. Es gebe in im letzten Amtsjahr der aktuellen EU-Kommission bis zum Herbst 2019 „noch viel zu tun“, sagte die italienische Sozialdemokratin am Montag bei einer Konferenz der EU-Botschafter in Brüssel. Sie wolle Ihr Haus „demjenigen, der die Ehre, das Vergnügen haben wird, diesen Job nach mir im nächsten Jahr auszuüben, ordentlich überlassen“.

Die 45-jährige Mogherini hatte den Posten als Europas Chefdiplomatin Ende 2014 übernommen. Davor war sie kurzzeitig Italiens Außenministerin gewesen.

Bei den Wahlen in Italien war die Sozialistische Partei (PD) in die Bedeutungslosigkeit gefallen. Die neue Regierung in Rom aus der Fünf-Sterne-Bewegung und der Lega-Partei dürften kein Interesse an einer weiteren Beschäftigung von Mogherini haben. Mogherini war als Vertraute des gescheiterten Hoffnungsträgers Matteo Renzi nach Brüssel geschickt worden.

Jeder der 28 Mitgliedstaaten entsendet einen Vertreter in die EU-Kommission. Die Entscheidung darüber trifft die amtierende Regierung.