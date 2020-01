Frankreich: Neuer Massenprotest gegen die Rentenreform

Lesezeit: 1 min

Seit fünf Wochen finden in Frankreich Dauerstreiks gegen die geplante Rentenreform statt. Am Donnerstag fand in Paris ein erneuter Massenprotest statt.

Frankreich, Paris: Demonstranten marschieren auf dem Place de la Bastille mit Leuchtfackeln. (Foto: dpa) Foto: Francois Mori

