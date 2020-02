Corona-Virus: Zentralbanken manipulieren wie nie zuvor

Lesezeit: 5 min

Die chinesische Volkswirtschaft steht zu großen Teilen still - und dennoch schnellen die Aktienkurse weltweit in die Höhe. Was hinter diesem Phänomen steckt, analysiert und erläutert DWN-Gastautor Ernst Wolff.

Die Chinesische Zentralbank in Peking. (dpa) Foto: Adrian Bradshaw

Lesen Sie in diesem Artikel: In welcher "unheiligen Allianz" die chinesische Zentralbank die Führung übernommen hat

Welche beiden großen US-Organisationen die Finanzmärkte unterstützen

Wie es zu einem "Flash-Crash"-Szenario kommen könnte