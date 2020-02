Schein-Ehen bereiten deutschen Ämtern zunehmend Probleme

Lesezeit: 2 min

Kuppler verheiraten immer wieder wildfremde Menschen. Sie verdienen an denjenigen, die sich illegal ein Bleiberecht erkaufen wollen. Ein Prozess in Stuttgart soll jetzt Licht in die Szene bringen.

Eine Ausgabe des Strafgesetzbuchs und der Strafprozessordnung stehen in einem Gerichtssaal im Gebäude auf der Richterbank. (Foto: dpa) Foto: Sebastian Gollnow

Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen. Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.