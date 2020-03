Brüssel erwägt gemeinsame Anleihen der Euro-Staaten

Lesezeit: 2 min

Auf Druck Italiens plant man in Brüssel die gemeinsame Ausgabe von Anleihen der Euro-Länder. Bisher hatte es vor allem in Deutschland starken Widerstand gegen diese Vergemeinschaftung von Schulden in der Eurozone gegeben.

Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission, und der Belgier Charles Michel, Chef des EU-Rats, am Dienstag während einer Pressekonferenz. (Foto: dpa) Foto: Etienne Ansotte

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie Italien die Corona-Krise instrumentalisiert, um Euro-Bonds durchzusetzen

Was EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu dem Vorstoß sagt

Warum eine Schuldenvergemeinschaftung in der Eurozone in jedem Fall kommt