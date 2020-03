Lesezeit: 7 min

Corona hat seinen Ursprung in China. Dazu kommt, dass illegale chinesische Textilarbeiter einen großen Anteil daran haben, dass sich das Virus in Italien und anschließend in Europa ausbreiten konnte. Um ja keine Kritik aufkommen zu lassen, spielt das Reich der Mitte jetzt in Europa den fürsorglichen Helfer. Doch anstatt einmal Klartext mit Peking zu reden, bleibt Europa tatenlos.

Eine chinesische Näherin. (Foto: dpa)

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie in Europa in chinesischen Fabriken chinesische Arbeitsgesetze herrschen und chinesische Löhne gezahlt werden

Wie China Europa nahezu kolonialisiert

Warum China gar nicht so stark ist, wie es scheint - aber sich die Europäer dennoch alles gefallen lassen