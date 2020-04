EILMELDUNG: Nach Selbstmord von hessischem Finanzminister: Weiterer Beamter aus Ministerium tot aufgefunden

Lesezeit: 1 min

Wenige Tage nach dem Selbstmord des hessischen Finanzministers Thomas Schäfer ist ein weiterer ranghoher Beamter des Ministeriums tot in seinem Büro gefunden worden.

Der Focus schreibt: Der Beamte sei am Donnerstagmorgen "leblos in seinem Büro aufgefunden worden, nach polizeilichen Mitteilungen ist von einem selbstgewählten Freitod auszugehen", zitiert das RND eine interne Mail des Finanzstaatssekretärs Martin Worms an die Mitarbeiter des Finanzministeriums in Wiesbaden. Die näheren Umstände und Hintergründe sind bislang unklar.