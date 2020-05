Trump hat Recht: Hohes Betrugs-Risiko bei Briefwahlen

Lesezeit: 2 min

US-Präsident Trump hatte gesagt, dass Briefwahlen anfällig für Manipulationen sind. Dafür wurde er scharf kritisiert. Doch er hat offenbar Recht.

Donald Trump und seine Frau Melania Trump stehen am 08.11.2016 in New York hinter Wahlkabinen. (Foto: dpa)

Foto: Evan Vucci