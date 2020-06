US-Anleger machen Kasse, Ebay-Aktie im Aufwind

Lesezeit: 1 min

US-Anleger haben von den jüngsten Kursgewinnen profitiert. Mit einem Kursplus von knapp zwölf Prozent gehört Ebay zu den Favoriten am US-Aktienmarkt.

USA, New York: Ein Händler schaut an der New Yorker Börse auf eine Anzeigetafel. (Foto: dpa)

Foto: Michael Nagle