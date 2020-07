Der Sommer an den Aktienmärkten wird turbulent

Lesezeit: 3 min

Jetzt beginnt wieder die schönste Zeit des Jahres, der Sommerurlaub, in dem auch mal abgeschaltet wird und die Seele baumelt. Aber wie wird der Sommer an den Aktienmärkten? Scheinbar kommen einige Donnerwetter auf die Anleger zu.

Nach unten zeigt in der Börse in Frankfurt am Main die Dax-Kurve. (Foto: dpa)