Massiver Anstieg der Sozialabgaben: Städte setzen Investitionen in die öffentliche Infrastruktur aus

In vielen Städten sind die Sozialausgaben in den vergangenen Jahren explodiert – Investitionen in die öffentliche Infrastruktur fallen deshalb vermehrt aus.

Hemmingen: Ein Traktor fährt über die Ortsumgehung Hemmingen der Bundesstraße B3 in der Region Hannover, die derzeit gebaut wird (Luftaufnahme mit einer Drohne). (Foto: dpa) Foto: Julian Stratenschulte

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Regionen besonders verschuldet sind

Wie stark der Anstieg der Sozialausgaben ausfiel

Welche Auswirkungen die Corona-Pandemie hat